VANCOUVER — Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, René Fasel, aime bien ce qu’il voit dans la Ligue nationale.

Fasel a dit que son organisation envisage de déplacer toutes les compétitions internationales sur des surfaces plus petites, de la taille de celles dans la LNH. Il croit que ça pourrait générer plus d’enthousiasme chez les amateurs.

«Peut-être que la dimension de la glace explique en partie la grande qualité du jeu (à cette édition)», a t-il mentionné.

Le tournoi se concluait samedi au Rogers Arena, le domicile des Canucks de Vancouver.

Une patinoire standard de la LNH mesure environ 61 mètres de long et 26 mètres de large, tandis que les surfaces de nombreuses patinoires européennes ont une largeur d’environ quatre mètres et demi de plus. Passer à la plus petite surface ne serait pas sans précédent.

Le hockey a été joué sur une surface de la taille de la LNH aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, parce que le coût pour créer une surface plus grande était trop élevé, a mentionné Fasel.

«Nous avons donc décidé de jouer sur une petite glace en 2010 et ce fut un tournoi exceptionnel, a dit Fasel, concédant qu’il y a encore une certaine résistance à adopter une telle surface. Lorsque vous parlez avec des gens plus âgés en Europe, ils ne sont peut-être pas tellement en faveur. Mais nous avons peut-être besoin de ce changement.»

L’organisation envisage d’utiliser une glace de la taille de la LNH pour les championnats du monde en Finlande et les Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Le championnat mondial junior de l’année prochaine, en République tchèque, utilisera la plus grande surface, par contre.

Plus de 300 000 spectateurs ont assisté aux matches cette année, a dit le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Scott Smith. Ceux du Canada ont attiré plus de 17 000 partisans.

Les chiffres sont bien au-dessus des foules de l’an dernier à Buffalo, où des milliers de sièges restaient inoccupés pendant la majorité des matchs.

Le tournoi reviendra au Canada en 2021, à Edmonton et Red Deer, en Alberta.