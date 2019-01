HOUSTON — Les Colts d’Indianapolis ont signé des touchés à leurs deux premières montées, samedi, battant les Texans de Houston 21-7 pour accéder au deuxième tour des éliminatoires, dans l’Américaine.

Jouant dans la ville où il a grandi, Andrew Luck a récolté 222 verges aériennes, incluant deux passes de touché. Marlon Mack a fourni 148 verges au sol, dont un touché, tandis que T.Y. Hilton a ajouté 85 verges de réceptions.

La première poussée a été de 75 verges en neuf jeux. Hilton a brillé avec 63 verges de réceptions, dont un attrapé de 38 verges. La passe payante est allée à Eric Ebron, pour six verges.

La deuxième charge a demandé une verge de moins, mais autant de jeux que la première. Mack a réussi une course de 25 verges et quelques jeux plus tard, sa course de deux verges a porté le compte à 13-0 Colts.

Les Texans ont montré plus de conviction à leur deuxième montée, mais Kenny Moore a intercepté le ballon au milieu du terrain. Houston a étouffé la bourde avec une interception de Brandon Dunn à leur ligne de 20, sur une passe déviée par J.J. Watt. Peu opportunistes, les Texans ont été forcés de dégager encore.

Les Colts ont continué de cumuler les points. Ils ont franchi 65 verges jusqu’à la zone des buts. Après la réception de touché de 18 verges de Dontrelle Inman, le converti a gonflé leur avance à 21-0, à mi-chemin au deuxième quart.

Ensuite, les favoris de la foule ont finalement permis à celle-ci de s’animer un peu. Mais Al-Quadin Muhammad a tempéré avec un sac, puis une décison douteuse de Bill O’Brien a laissé Houston sans point: sur un quatrième essai et une verge, de la ligne de 9, les Texans auraient pu se contenter d’un placement. On a voulu un touché, mais le résultat a été une passe incomplète. Les Colts ont pu retraiter au vestiaire forts d’une avance de trois touchés.

Il a fallu attendre au dernier quart pour les premiers points des Texans. Une montée de 16 jeux a été nécessaire, mais l’espoir s’est ravivé quand Keke Coutee a capté une passe de six verges pour un touché, avec 11:03 au cadran.

Quand les Colts ont repris le ballon, Hilton a réussi un gros attrapé de 20 verges pour relancer la progression des visiteurs. Indianapolis a fini par dégager, par contre.

Deshaun Watson a lutté vaillamment, notamment avec une course de 21 verges. Mais la poussée s’est conclue avec une passe incomplète, sur un quatrième essai. Il restait 4:09 à disputer. À partir de là, l’issue du match ne faisait plus vraiment de doute.

Watson a obtenu 235 verges aériennes, mais il a subi trois sacs. Coutee a récolté 110 verges de réceptions.

Le groupe de Frank Reich a rendez-vous avec les Chiefs à Kansas City, samedi prochain. Les Colts jouent en janvier pour la première fois depuis 2015. Cette année-là, ils ont atteint le match de championnat de l’Américaine, avant de s’incliner 45-7 à Foxborough.

Indianapolis affichait un seul gain après six matches, cette saison. Une séquence de cinq gains d’affilée les a remis sur pieds.

Luck est revenu au jeu cette saison, après avoir raté la campagne 2017 à cause d’une blessure à l’épaule. Il a terminé cinquième dans la NFL avec 4593 verges aériennes, ainsi que deuxième avec 39 passes de touché.