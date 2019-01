MILWAUKEE — Kawhi Leonard et Pascal Siakam ont réussi 30 points chacun, samedi, aidant les Raptors de Toronto à l’emporter 123-116 devant les Bucks de Milwaukee.

Leonard a ajouté six rebonds, six passes et cinq vols. Siakam a aussi fourni quatre rebonds, trois passes et deux blocs.

Serge Ibaka a inscrit 25 points pour les Raptors, qui battaient la meilleure équipe de la NBA. Les Bucks venaient d’ailleurs de mériter cinq gains d’affilée.

Fred VanVleet a obtenu 21 points pour le club de Nick Nurse, qui avait échappé ses deux derniers matches à l’étranger.

Les Raptors vont rejouer dès dimanche soir à la maison, contre l’Indiana.

Giannis Antetokounmpo a brillé avec 43 points pour les Bucks, dont le rendement contre Toronto est 2-1, cette saison. Le «Greek Freak» a obtenu 18 rebonds.

Les Bucks menaient par un seul point à la demie, 57-56.

Les visiteurs sont revenus du vestiaire en force, inscrivant 11 des 13 points suivants.

En fin de match, un tir de trois points d’Antetokounmpo a donné une mince avance aux favoris de la foule, 96-95. Mais Danny Green a riposté avec un tir de longue distance, puis Leonard a ajouté un panier. Quelques instants plus tard, un panier de Green a porté le score à 107-98 Toronto.

Les Raptors ont amené leur priorité à 12 points, puis ils ont gardé le cap. La victoire bonifie leur rendement à 29-12 – au deuxième rang de la NBA, derrière les Bucks.