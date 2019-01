ARLINGTON, Texas — Ezekiel Elliott a récolté 137 verges au sol et a inscrit un important touché au début du quatrième quart et les Cowboys de Dallas ont tenu le fort samedi soir pour vaincre les Seahwawks de Seattle 24-22, accédant au second tour des éliminatoires, dans la Nationale.

Les Cowboys (11-6) pourront ainsi poursuivre leur route. Ce sera la première fois que Elliott et le quart-arrière Dak Prescott auront la chance de disputer un deuxième match éliminatoire, après s’être inclinés lors de leur première rencontre à leur saison recrue, il y a deux ans. Lors de la prochaine ronde, les Cowboys affronteront le gagnant du duel opposant les Saints de La Nouvelle-Orléans aux Rams de Los Angeles.

Les Seahawks (10-7) ont ainsi brisé leur séquence de neuf victoires lors d’un premier match de série, soit la plus longue de l’histoire de la NFL selon le Elias Sports Bureau.

La brigade défensive des Cowboys, classée dans le top 10 tout au long de la saison, a réussi à museler le quart des Seahawks Russell Wilson et à limiter l’attaque des visiteurs.

Prescott, nommé recrue offensive de l’année en 2016 lorsque les Cowboys se sont inclinés face aux Packers de Green Bay, a amassé des gains aériens de 226 verges et a inscrit un majeur grâce à une course d’une verge pour donner les devants aux siens 24-14 au quatrième quart.

Les Seahawks ont donné quelques sueurs froides aux partisans réunis au AT&T Stadium, réduisant l’écart 24-22 avec 1:18 à écouler. Tyler Lockett a mis la table pour le dernier touché des Seahawks — celui de J.D. McKissic suite à une passe de sept verges de Wilson — en captant une passe de 53 verges. Chris Carson a par la suite réussi une transformation de deux points.

Wilson a complété 18 de ses 27 passes pour des gains de 233 verges par la voie des airs et a inscrit un majeur grâce à une course de quatre verges pour donner les devants aux siens, 14-10, au troisième quart.

Les Cowboys ont fait un travail colossal pour limiter Carson à 20 verges en 13 portées. Lockett a pour sa part obtenu 120 verges en quatre attrapées.