OTTAWA — Justin Faulk et Brock McGinn ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour aider les Hurricanes de la Caroline à remporter un quatrième match d’affilée en vertu d’un gain de 5-4 devant les Sénateurs d’Ottawa, dimanche.

Les Sénateurs ont toutefois encaissé un huitième revers consécutif, soit un sommet cette saison.

Justin Williams a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille, en avantage numérique, à 7:34 de la troisième période pour les Hurricanes (19-17-5).

Une minute plus tard, Williams a bien failli récolter un deuxième but, mais il a été frustré par Andres Nilsson, qui a sauvé les meubles en sortant la mitaine devant le tir de l’attaquant. Nilsson était venu à la rescousse de Marcus Hogberg au deuxième engagement.

Jaccob Slavin et Dougie Hamilton ont également noirci la feuille de pointage pour les Hurricanes. Petr Mrazek a pour sa part repoussé 27 lancers.

Jean-Gabriel Pageau a touché la cible à son retour dans la formation ontarienne, nivelant la marque 4-4. L’attaquant a raté tous les matchs de l’équipe depuis le début de la saison en raison d’une déchirure au tendon d’Achille.

Rudolfs Balcers a marqué son premier but en carrière dans la LNH à son deuxième match dans l’uniforme des Sénateurs (15-23-5). Matt Duchene et Ryan Dzingel ont complété la marque.

Hogberg a amorcé la rencontre devant la cage des Sénateurs, accordant trois buts en 16 tirs. Nilsson a par la suite repoussé 11 des 13 rondelles dirigées vers lui.