GLENDALE, Ariz. — Darcy Kuemper a repoussé 23 lancers pour signer un premier blanchissage cette saison et les Coyotes de l’Arizona ont facilement vaincu les Rangers de New York 5-0, dimanche.

Kuemper a enregistré un 12e jeu blanc en carrière et les Coyotes ont mis fin à une série de trois revers. Ils ont gagné pour seulement une deuxième fois à leurs neuf dernières sorties à domicile.

L’attaquant recrue Conor Garland a touché la cible à deux reprises pour les Coyotes, qui ont offert à leur entraîneur-chef Rick Tocchet une 100e victoire derrière un banc de la LNH. Alex Galchenyuk a récolté un but et deux mentions d’assistance tandis que Mario Kempe et Clayton Keller ont marqué un but chacun.

Galchenyuk a amassé 10 points au cours de ses huit dernières parties. Garland, qui a été rappelé le la Ligue américaine de hockey en décembre, a pour sa part inscrit trois buts à ses deux derniers matchs et cinq à ses sept derniers.

Le gardien des Rangers Henrik Lundqvist a stoppé 27 des 32 tirs dirigés vers lui avant d’être remplacé par Alexander Georgiev alors qu’il restait 3:22 à écouler au deuxième engagement. Lundqvist avait aussi été chassé du filet à son dernier départ, mercredi.

Les Rangers ont été dominés 18-3 au chapitre des buts lors de leur séquence de trois revers. Ils ont perdu neuf de leurs 12 dernières parties et ils ont été blanchis pour une troisième fois cette saison.