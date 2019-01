LAS VEGAS — Max Pacioretty a brisé l’égalité avec 4:14 à faire au second engagement et Malcolm Subban a réalisé 36 arrêts pour aider les Golden Knights à avoir le dessus 3-2 face aux Devils du New Jersey, dimanche.

Posté devant le filet adverse, Pacioretty a redirigé le tir de la pointe de Shea Theodore pour déjouer Keith Kinkaid. Après avoir raté sept matchs en raison d’une blessure au bas du corps, Pacioretty a également inscrit le but vainqueur à son retour dans l’alignement, vendredi soir, face aux Ducks d’Anaheim.

C’était la première fois depuis le 30 mars que Subban disputait un match à domicile.

Ryan Reaves a inscrit son huitième filet de la saison, alors que Brayden McNadd a touché la cible pour la toute première fois depuis le début de la campagne. Les Golden Knights ont comblé un déficit de deux buts pour porter leur fiche à 17-3-3 depuis le 21 novembre.

Nico Hischier et Ben Lovejoy ont fait mouche du côté des Devils, alors que Kinkaid a réalisé 25 arrêts.