WINNPEG, Man. — Kyle Connor a mis un terme à une disette de 10 matchs sans point en touchant la cible pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Stars de Dallas 5-1, dimanche.

Adam Lowry, Tyler Myers, Bryan Little et Josh Morrissey, dans un filet désert, ont fait bouger les cordages chez les Jets. Morrissey a ajouté une mention d’aide et Jacob Trouba s’est fait complice de deux buts des siens.

Alexander Radulov a fait mouche en avantage numérique du côté des Stars, qui ont encaissé un premier revers en temps réglementaire en six matchs (4-1-1).

Connor Hellebuyck a réalisé 26 arrêts pour les Jets (26-13-2), qui ont rebondi après avoir été blanchis par les Penguins de Pittsburgh, vendredi.

Ben Bishop a pour sa part bloqué 24 tirs pour les Stars (22-17-4), dont 13 au premier engagement.