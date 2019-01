CHICOUTIMI, Qc — Nathan Légaré a fait mouche à deux reprises en troisième période pour aider le Drakkar de Baie-Comeau à défaire les Saguenéens de Chicoutimi 4-1, dimanche.

Tirant de l’arrière 1-0 après un but de Morgan Nauss, inscrit en avantage numérique, à 12:30 du second engagement, le Drakkar a enfilé quatre buts sans riposte pour poursuivre sa séquence victorieuse.

La troupe de Martin Bernard, qui détient le premier rang de l’Association de l’Est, présente un dossier de 5-0-1 à ses six derniers matchs et de 8-1-1 à ses 10 dernières rencontres.

Yan Aucoin a trouvé le fond du filet en plus d’ajouter une mention d’aide et Shawn Element a également noirci la feuille de pointage.

Alex D’Orio a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées vers lui du côté du Drakkar, alors que son vis-à-vis Antoine Lyonnais a effectué 28 arrêts, dont 13 en troisième période, dans une cause perdante.

Wildcats 2 Islanders 5

Daniel Hardie a inscrit son 26e but de la campagne en plus de récolter une mention d’aide et les Islanders de Charlottetown ont inscrit quatre buts sans riposte pour défaire les Wildcats de Moncton 5-2.

Daniel Hardie a lui aussi inscrit un but et une aide. Liam Peyton, Thomas Peyton et Lukas Cormier ont eux aussi touché la cible du côté des Islanders.

De son côté, Matthew Welsh a stoppé 35 des 37 lancers dirigés vers lui.

Mika Cyr a gâché le blanchissage de Welsh en enfilant l’aiguille à 15:36 de la troisième période et Jacob Stewart a réduit l’écart 5-2 alors qu’il restait deux secondes à écouler chez les Wildcats, qui ont raté les trois occasions offertes en avantage numérique.

Francis Leclerc a réalisé 29 arrêts dans une cause perdante.

Cataractes 2 Armada 6

Antoine Demers a complété un tour du chapeau et a récolté une mention d’aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Cataractes de Shawinigan 5-2.

Simon Pinard, Tyler Hylland et Alexander Katerinakis ont complété la marque du côté de l’Armada, tandis que Brendan Cregan a repoussé 30 tirs.

Zackary Daneau et Jeremy Manseau ont répliqué du côté des Cataractes.

Antoine Coulombe est venu en aide à Justin Blanchette, après qu’il eut concédé quatre buts en 20 lancers. Coulombe a par la suite bloqué 16 des 18 rondelles dirigées vers lui.