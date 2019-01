TORONTO — Kyle Lowry a fait un retour au jeu remarqué, aidant les Raptors de Toronto à vaincre les Pacers de l’Indiana 121-105, dimanche.

En l’espace d’une minute, Kyle Lowry a inscrit et a mis la table pour un panier de trois points et a fait face au colosse Thaddeus Young.

Tout ça lors des quatre premières minutes de la rencontre.

Lowry disputait un premier match après avoir raté 10 des 11 derniers matchs de la formation torontoise en raison d’une blessure à la cuisse et au bas du dos. La vedette des Raptors a récolté 12 points et huit aides en 32 minutes de jeu.

Kawhi Leonard a quant à lui bénéficié d’une soirée de repos, alors que les Raptors (30-12) disputaient un deuxième match en autant de soirs.

Huit joueurs des Raptors ont amassé 10 points et plus. Norm Powell a inscrit 23 points, un sommet cette saison, tandis que Serge Ibaka en a récolté 18. Danny Green a ajouté 15 points, Pascal Siakam et Fred VanVleet en ont ajouté 12, Greg Monroe a amassé 11 points et Delon Wright en a obtenu 10.

Bojan Bogdanovic a mené les Pacers (26-13) avec une récolte de 21 points. Les visiteurs ont vu leur séquence de six victoires être brisée.

Après avoir récolté une importante victoire de 123-116 samedi, face aux Bucks de Miwaukee, les Raptors ont amorcé leur série de trois matchs à domicile sur les chapeaux de roue et ont maintenu la cadence tout au long de la rencontre, prenant une avance de plus de 10 points au second quart. Ils ont par la suite creusé l’écart 96-84 au début du quatrième quart.