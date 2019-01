SYDNEY, Australie — Garbine Muguruza, ancienne championne à Wimbledon, a signé une victoire de 6-3 et 6-4 aux dépens de Carla Suarez à l’issue d’une journée interrompue par la pluie au tournoi de tennis de Sydney.

Samantha Stosur, gagnante des Internationaux des États-Unis en 2011, a obtenu une rare victoire en sol australien lorsqu’elle a comblé un déficit pour venir à bout de Dominika Cibulklova 3-6, 6-3, 6-4, une performance qui rehausse la confiance de la joueuse locale avant les Internationaux d’Australie, qui commencent la semaine prochaine.

Dans les autres rencontres de première ronde, Kiki Bertens, no 7, a vaincu Bernada Pera 7-5, 6-4, Timea Bacsinszky a éliminé Anastasija Sevastova, no 9, 6-7 (3), 6-4, 6-4, Yulia Putintseva a défait Daria Gavrilova 6-1, 7-6 (4), et Camila Giorgi a eu raison de Ajla Tomljanovic 6-3, 6-3.

Au tableau masculin, le Japonais Yoshihito Nishioka, qui est passé par les qualifications, s’est imposé face à Ryan Harrison 6-4, 6-2 et Alex De Minaur, finaliste en 2018, a pris la mesure de Dusan Lajovic 6-4, 6-3.

De Minaur a perdu la finale l’an dernier face à Daniil Medvedev, qui a annoncé lundi qu’il ne défendrait pas son titre au lendemain de sa défaite face à Kei Nishikori au tournoi de Brisbane.

Par ailleurs, Sam Querrey menait 6-1, 4-1 lorsque Malek Jaziri a abandonné.