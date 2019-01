MONTRÉAL — Le Canadien tentera de retrouver sa place dans le portrait des séries éliminatoires avec une victoire face au Wild du Minnesota, lundi.

Les Islanders de New York ont devancé le Tricolore grâce à une victoire de 4-3 face aux Blues de St. Louis, samedi, pendant que le Canadien s’inclinait 4-1 face aux Predators de Nashville.

Il s’agissait pour le Canadien (22-15-5) de sa deuxième défaite seulement à ses sept dernières sorties. Ses 49 points le classent au neuvième rang de l’Association de l’Est, à un point des Islanders et des Sabres de Buffalo. Les Islanders ont deux matchs en main sur le Canadien et les Sabres.

L’entraîneur-chef Claude Julien a légèrement brassé les cartes à l’entraînement, lundi matin, inversant les positions de Joel Armia et Paul Byron parmi ses trios. Armia se retrouvait donc à la droite de Jonathan Drouin et Max Domi, tandis que Byron complétait l’unité d’Artturi Lehkonen et Jesperi Kotkaniemi.

Carey Price sera devant le filet du Canadien pour une troisième rencontre d’affilée.

Par ailleurs, le nom du défenseur David Schlemko a été soumis au ballottage. Âgé de 31 ans, Schlemko n’a pas joué depuis le 20 décembre face aux Coyotes de l’Arizona en raison d’une blessure au haut du corps.

Blessé à répétition depuis que le Canadien a acquis ses services des Golden Knights de Vegas le 22 juin 2017, Schlemko a été limité à 55 rencontres en une saison et demie avec le Tricolore. En 18 parties cette saison, il a amassé deux aides.

Les 30 autres formations de la LNH ont jusqu’à mardi midi pour le réclamer, sans quoi il sera vraisemblablement rétrogradé au sein du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Le Wild (20-17-3) a gagné trois de ses quatre dernières parties, incluant des victoires par des scores de 4-3 face aux Maple Leafs de Toronto et aux Sénateurs d’Ottawa pour commencer un voyage de quatre rencontres contre des formations de la section Atlantique.

Il s’agira du deuxième et dernier duel entre le Canadien et le Wild cette saison. Le Tricolore avait encaissé un cuisant revers de 7-1, le 11 décembre au Minnesota.

Le Canadien a perdu ses huit derniers matchs face au Wild. Sa dernière victoire remonte au 8 novembre 2014, quand Brendan Gallagher, Max Pacioretty, Lars Eller et Jiri Sekac avaient inscrit les buts du Tricolore dans un gain de 4-1.