NEW YORK — La Ligue nationale de hockey a décerné, lundi, sa première étoile hebdomadaire à l’ailier gauche Johnny Gaudreau des Flames de Calgary.

Gaudreau a dominé la ligue avec une récolte de cinq buts et 11 points en quatre matchs pour permettre aux Flames de se hisser au premier rang du classement de l’Association de l’Ouest grâce à un dossier de 3-1-0.

Le défenseur des Sharks de San Jose Brent Burns et le gardien des Islanders de New York Robin Lehner ont mérité les deux autres mentions d’honneur.

Burns a amassé neuf points, dont deux buts, en trois affrontements pour aider les Sharks à récolter deux victoires.

Lehner a quant à lui signé trois gains d’affilée et a présenté une moyenne de buts alloués de 1,99 et un pourcentage d’arrêts de ,935 pour permettre aux Islanders de remporter six matchs consécutifs.