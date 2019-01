MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé que le gardien Carey Price ne participera pas au match des étoiles de la LNH, le 26 janvier à San Jose.

La direction de l’équipe a confirmé la nouvelle par voie de communiqué en fin d’après-midi lundi.

«Nous avons pris le temps de discuter de la situation avec Carey ainsi qu’avec le personnel médical de l’équipe ce matin, et nous nous sommes entendus que la meilleure chose pour lui serait de profiter de cette période pour prendre le repos nécessaire et récupérer pleinement lors du weekend du Match des étoiles», a fait savoir le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, dans le communiqué officiel.

«Carey a été incommodé par une blessure pendant un certain temps, et nous voulons nous assurer de compter sur lui bien reposé et en santé pour la deuxième moitié de saison. Carey est très honoré d’avoir une fois de plus été sélectionné par la LNH pour le Match des étoiles, et il est en accord avec la décision de l’organisation», a ajouté Bergevin.

Le directeur général du Tricolore doit rencontrer les médias vers 17h30 au Centre Bell pour un point de presse qui avait été convoqué avant l’annonce de la décision au sujet du gardien du Canadien.

Price a raté les trois matchs du Canadien entre Noël et le Jour de l’An, en Floride, à Tampa et à Dallas. Il est revenu au jeu le 3 janvier, face aux Canucks de Vancouver qu’il a blanchis 2-0 au Centre Bell. Price a également affronté les Predators de Nashville samedi à Montréal, mais la formation montréalaise s’est inclinée 4-1.

Après le week-end du match des étoiles, le Canadien sera en congé et ne reprendra le collier que le samedi 2 février contre les Devils du New Jersey.

Price a été sélectionné le 2 janvier dernier à titre de représentant du Canadien pour la classique annuelle. Il s’agit d’une sixième nomination pour le gardien originaire d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique. Price a participé au match des étoiles de la LNH en 2009, 2011, 2012, 2015 et 2017.

Âgé de 31 ans, Price montre une fiche de 16-11-4, une moyenne de buts alloués de 2,76 et un pourcentage d’arrêts de ,908 cette saison. Il a remporté sa 300e victoire en carrière en saison régulière dans la LNH le 20 décembre dernier, en Arizona.