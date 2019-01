NEW YORK — Les Jets de New York ont convoqué en entrevue l’ancien entraîneur des Colts d’Indianapolis et des Lions de Detroit, Jim Caldwell.

Les Jets sont à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef, après avoir congédié Todd Bowles à la suite d’une décevante saison de 4-12.

La rencontre a été annoncée par l’équipe lundi. C’est la cinquième fois depuis le congédiement de Bowles qu’un nom pour un remplaçant potentiel est révélé par l’équipe.

Les Jets se sont également entretenus avec l’ancien entraîneur des Packers de Green Bay, Mike McCarthy, l’ancien coordonnateur offensif des Chiefs de Kansas City Eric Bieniemy et l’ancien entraîneur des Dolphins de Miami Adam Gase.

Âgé de 63 ans, Caldwell a été à la barre des Lions de de 2014 à 2017, présentant un dossier de 36-28. Il a également dirigé les Colts de 2009 à 2011, présentant un dossier de 26-22 et a mené l’équipe au Super Bowl, en 2009. Caldwell a aussi rencontré les Browns de Cleveland et les Packers pour les divers postes à combler.

Les Jets prévoient aussi s’entretenir avec le coordonnateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay, Todd Monken, mardi.