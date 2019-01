NEW YORK — L’ancien capitaine des Mets de New York David Wright deviendra conseiller spécial pour le chef des opérations Jeff Wilpon et le directeur général Brodie Van Wagenen.

En faisant l’annonce lundi, les Mets ont mentionné que le joueur de 36 ans serait soumis au ballotage de façon non conditionnelle. Son contrat stipule que la formation new-yorkaise devra lui verser 15 millions US$ cette année et 12 millions en 2020, avec un report de paiement sans intérêt de 2,5 millions.

Mis de côté par l’organisation en raison de blessures à la jambe, au dos et au cou, Wright n’a pas disputé de match avec les Mets depuis mai 2016. Lors de la dernière semaine de la saison dernière, il avait révélé qu’il prenait sa retraite. Wright s’est présenté à trois reprises au bâton lors de la dernière série de la saison face aux Marlins de Miami.

Wright a établi des records chez les Mets au chapitre du nombre de coups sûrs frappés (1777), des doubles (390), des points récoltés (9-70) et des points inscrits (949).