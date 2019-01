NASHVILLE — Les Packers de Green Bay vont se tourner vers Matt LaFleur, une vedette montante des systèmes offensifs, pour aider le quart Aaron Rodgers et mettre fin à une absence de deux ans des séries éliminatoires.

Selon une source au fait de la situation, LaFleur a accepté lundi l’offre des Packers pour devenir leur nouvel entraîneur-chef.

La source en question s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que ni les Packers, ni les Titans du Tennessee n’avaient confirmé la nouvelle.

LaFleur succédera à Mike McCarthy, limogé pendant la saison à la suite d’une surprenante défaite à domicile face aux Cardinals de l’Arizona.

Le coordonnateur à l’attaque Joe Philbin, sur une base intérimaire, a mené les Packers à une fiche de 2-2 pour conclure le calendrier régulier. Les Packers ont complété la saison avec un dossier de 6-9-1, jouant sous la barre de ,500 pour une deuxième année de suite.

Âgé de 39 ans, LaFleur a passé la dernière saison à titre de coordonnateur à l’attaque des Titans. Pour la première fois de sa carrière, il s’est vu offrir l’opportunité d’appeler les jeux à l’attaque.

En 2017, il était le coordonnateur à l’attaque des Rams de Los Angeles, aidant la formation californienne à dominer la NFL pour le nombre de points marqués. C’était cependant l’entraîneur-chef Sean McVay qui appelait les jeux à l’attaque.

Précédemment, LaFleur avait été l’instructeur des quarts pendant deux saisons avec les Falcons d’Atlanta, incluant l’année où Matt Ryan a été élu joueur le plus utile à son équipe dans la NFL en 2016.

Il a aussi été instructeur avec les Redskins de Washington et les Texans de Houston, l’instructeur des quarts avec l’Université Notre Dame en 2014.

LaFleur aura le mandat de permettre aux Packers de participer aux séries sur une base régulière. Le règne de plus de 12 saisons de McCarthy s’est avéré réussi, avec la conquête du Super Bowl de 2010 et neuf présences en ronde éliminatoire.

Toutefois, une attaque jadis puissante, qui pouvait effacer d’autres lacunes, a ralenti en 2018. L’année, tumultueuse, a commencé avec Rodgers menant les Packers vers une spectaculaire remontée contre les Bears de Chicago après qu’il eut subi une blessure au genou gauche en première demie.

Cette blessure l’a ennuyé tout au long de la saison et Rodgers a complété l’année avec un pourcentage de passes complétées de 62,3 pour cent, son plus bas depuis 2015. Il a également été limité à 25 passes de touché, son plus faible total lors d’une saison où il a participé à au moins 15 parties.