MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Wild du Minnesota et le Canadien de Montréal, lundi, au Centre Bell.

Courte soirée pour Agostino

Question de donner le ton à la rencontre, l’attaquant du Canadien Kenny Agostino y est allé d’une percutante mise en échec à l’endroit du centre Eric Fehr après 2:28 de jeu. Le hic, c’est que le contact est arrivé un peu trop longtemps après que Fehr se soit débarrassé de la rondelle et le joueur du Wild est tombé visage premier contre la bande, se coupant au-dessus de l’oeil droit. Le défenseur du Wild Nick Seeler est venu à la défense de son coéquipier et a jeté les gants devant Agostino, qui a été expulsé de la rencontre pour obstruction. Le Wild n’a finalement obtenu que 2:31 d’avantage numérique en raison d’une punition pour instigateur à l’endroit de Seeler et d’une infraction de Jason Zucker avant la fin de la punition majeure contre Agostino. Le Wild a obtenu une seule occasion de marquer pendant son avantage numérique, mais Carey Price a stoppé le tir sur réception de Jared Spurgeon avant de frustrer Jordan Greenway et Nino Niederreiter sur des retours.

Le vent tourne

Après avoir survécu à la tempête en début de période, le Canadien a renversé la vapeur décochant 10 des 12 derniers tirs de l’engagement. Le Tricolore a notamment défié quatre fois le gardien Devan Dubnyk pendant un avantage numérique. La deuxième unité du Canadien composée de Jeff Petry, Artturi Lehkonen, Paul Byron, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi a contrôlé le disque pendant de longs moments dans la zone du Wild. Lehkonen y est allé de deux tirs sur réception, tandis que Petry a tenté deux fois de surprendre Dubnyk de la ligne bleue, en vain.

De l’espace sur le banc

Il y avait déjà un peu plus d’espace sur le banc du Canadien à la suite de l’expulsion de Kenny Agostino en première période quand le ciel est tombé sur la tête de la formation montréalaise. Le défenseur Shea Weber n’est pas revenu sur le banc après le premier entracte. Tout indiquait que c’était puisqu’il avait été atteint au visage par un tir de Mikael Granlund en première période. Faisant honneur à sa réputation de guerrier, Weber avait terminé le premier vingt, même s’il avait été atteint après un peu moins de six minutes de jeu dans la rencontre. Les médecins de l’équipe ont vraisemblablement recommandé pendant l’entracte que sa soirée de travail prenne fin un peu plus tôt.

Zucker gaspille une rare occasion

Lors d’une deuxième période où le jeu a été particulièrement décousu, l’attaquant du Wild Jason Zucker a obtenu la plus belle occasion de marquer avec 5:11 à faire à l’engagement. Le défenseur du Canadien Mike Reilly y est allé d’une passe imprécise à sa droite vers Jeff Petry et Zucker en a profité pour récupérer le disque et foncer seul vers le gardien Carey Price. Zucker, qui a établi un sommet personnel avec 33 buts la saison dernière, y est allé d’une feinte vers son revers, mais son tir a raté la cible.

Petry un peu trop généreux

Pour que l’une des deux équipes ne parvienne à s’inscrire à la marque, il lui a fallu l’aide de l’adversaire. Le cadeau tant attendu est venu du Canadien, et plus précisément du défenseur Jeff Petry. Après s’être emparée d’une rondelle libre profondément dans son territoire, Petry a tenté une passe fort imprudente, du revers et presque à l’aveuglette vers Mike Reilly. Toutefois, Reilly ne semblait pas attendre pareille passe, et la rondelle s’est retrouvée dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Carey Price où elle a été récupérée par Mikael Granlund. Toujours efficace et productif face au Canadien, l’attaquant finlandais a rompu l’égalité de 0-0 à 6:58 de la troisième période. Le Canadien a été incapable d’effacer ce but et a subi une autre défaite aux mains de Devan Dubnyk et du Wild.