CALGARY — À peine six mois après avoir fait la transition au patinage de vitesse longue piste, Valérie Maltais a confirmé sa place pour les championnats du monde des distances individuelles à Inzell, en Allemagne, du 7 au 10 février 2019. La Saguenéenne prendra part aux épreuves de 1500m et 3000m ainsi qu’à la poursuite par équipe et au départ de groupe.

Maltais, qui en est à sa première saison en longue piste après avoir connu une belle carrière en courte piste, a enregistré le meilleur temps au 1500m le week-end dernier à la Coupe Canada #2. Elle a également pris la deuxième place au 3000m et au départ de groupe, derrière Ivanie Blondin d’Ottawa.

«Je n’aurais pu espérer un meilleur weekend! Je voulais sceller officiellement ma place pour les championnats du monde et c’est maintenant mission accomplie, a précisé Maltais dans un communiqué.

«Être considérée pour la poursuite par équipe me rend très heureuse. Je pense que je peux apporter ma contribution à cette équipe qui sera complétée d’Ivanie Blondin et d’Isabelle Weidemann.»

Maltais est maintenant classée au 17e rang mondial à la suite de ses performances de l’automne en Coupe du monde, ce qui lui donne aussi accès aux championnats du monde toutes distances qui auront lieu début mars à Calgary.

«J’ai bien hâte de voir encore une fois comment je peux y performer. De plus, la compétition est à la maison et j’adore patiner devant nos partisans.»

Maltais s’envolera pour Hamar, en Norvège, à la fin du mois de janvier pour la 5e Coupe du monde de la saison, qui sera suivie des Championnats du monde des distances individuelles.

«J’ai vécu beaucoup d’insécurité depuis le mois d’avril. Disons que c’est beaucoup de changement en un court laps de temps!»