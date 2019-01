FOXBOROUGH, Mass. — Josh McDaniels envisage de demeurer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour au moins une autre saison.

Le coordonnateur offensif des Patriots a révélé que «le livre était fermé» après avoir été interviewé pour un poste d’entraîneur-chef disponible et qu’il est déterminé à aller de l’avant avec l’équipe de la Nouvelle-Angleterre.

McDaniels a précisé en conférence téléphonique qu’il était reconnaissant d’avoir eu l’occasion de rencontrer les dirigeants des Packers de Green Bay ce week-end, mais qu’il était «totalement dédié» aux Patriots et se préparait pour leur match éliminatoire contre les Chargers. Lundi, Matt LaFleur a accepté l’offre de devenir le prochain entraîneur des Packers.

«C’est toujours une expérience d’humilité d’avoir l’occasion d’obtenir un entretien pour ce poste. J’ai été reconnaissant de pouvoir rencontrer les dirigeants des Packers, a précisé McDaniels.

«Cela vous donne toujours un meilleur aperçu de votre organisation et de sa façon de faire les choses. Cela a été très instructif à chaque fois. Et j’ai apprécié chacune de ces occasions.

«C’était génial, mais non, je suis totalement concentré sur les Chargers, sur notre saison et de la terminer en force et je reste ici pour aller de l’avant.»

McDaniels a ajouté qu’il n’avait pas été en contact avec les Browns de Cleveland à propos du poste d’entraîneur-chef.

Pendant la dernière saison morte, McDaniels avait accepté de devenir l’entraîneur-chef à Indianapolis avant de changer d’idée et de revenir avec les Patriots.

Il a dit qu’il ne savait pas si cette décision a été considérée dans la volonté des équipes de l’approcher pour le poste d’entraîneur cette fois-ci.

McDaniels est l’un des adjoints les plus fidèles de l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, ayant passé un total combiné de 15 ans — 10 ans en tant que coordonnateur offensif — lors de deux séjours à partir de 2001. Cette stabilité lui a permis de contribuer à cinq conquêtes du Super Bowl de l’équipe.

Il a quitté les Patriots en 2009 pour diriger les Broncos de Denver. Quand l’expérience s’est terminée à la fin de la saison 2010, il a passé la saison 2011 comme coordonnateur offensif des Rams de St. Louis avant de rejoindre les Patriots en 2012.