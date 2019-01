SAINT-LOUIS — L’attaquant Alexander Steen des Blues de St. Louis ratera au moins deux semaines en raison d’une blessure à une épaule.

Les Blues ont placé le nom de Steen sur la liste des blessés mardi avant leur match à domicile face aux Stars de Dallas.

Steen s’est blessé â l’épaule gauche à la suite d’une mise en échec du défenseur Radko Gudas, des Flyers de Philadelphie, en première période de la rencontre de lundi.

En 32 parties cette saison, Steen compte six buts et neuf aides. Le Suédois de 34 ans en est à sa dixième saison avec les Blues et est un vétéran de 930 matchs dans la LNH avec les Blues et les Maple Leafs de Toronto.