BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner a récolté son 29e but de la saison lors d’une deuxième période de cinq buts et les Sabres de Buffalo ont défait les Devils du New Jersey par la marque de 5-1 mardi soir.

C.J. Smith, Casey Mittelstadt, Jake McCabe et Lawrence Pilut ont réussi les autres buts des Sabres, dont le dossier global est de 23-14-6.

Le gardien Carter Hutton a bloqué 20 rondelles, ne cédant que devant Blake Coleman, tôt en première période.

L’explosion des Sabres a commencé tôt pendant la période médiane lorsque Skinner a égalé le score après seulement 99 secondes de jeu en deuxième, grâce à un tir qui a battu Keith Kinkaid dans la partie supérieure gauche du filet.

Moins de trois minutes plus tard, Smith a inscrit son premier but en carrière avec un tir semblable, que Kinkaid a bloqué partiellement mais pas assez pour empêcherle disque de glisser derrière lui.

Mittelstadt a ensuite mis fin à une disette de dix matchs sans marquer, à 9:18, en sautant sur son propre retour de lancer.

Avec quatre minutes à écouler à la période, McCabe a trouvé le fond du filet en désavantage numérique avant que Pilut ne marque un premier but dans la LNH, avec 2:15 à jouer.

Dans la défaite, Kinkaid a réalisé 28 arrêts.