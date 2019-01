BOSTON — Patrice Bergeron et Brad Marchand ont récolté un but et deux passes chacun, mardi, aidant les Bruins de Boston à l’emporter 4-0 contre le Wild du Minnesota.

Tuukka Rask a bloqué 24 tirs. Il obtenait son premier jeu blanc cette saison; il n’avait pas blanchi l’adversaire depuis le 17 mars, à Tampa.

Danton Heinen et Jake DeBrusk ont aussi marqué pour Boston. Le club connaît ses meilleurs moments de la saison, ayant remporté cinq matches de suite.

John Moore et Torey Krug ont été complices de deux filets chacun.

Alex Stalock a fait 23 arrêts pour le Minnesota.

Le Wild avait joué à Montréal la veille – un gain de 1-0, une troisième victoire d’affilée. Mais l’équipe n’a tiré que six fois en première période et on anticipait le résultat final dès le premier entracte, avec le Wild en déficit 3-0.