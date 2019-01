TAMPA BAY, Fla. — Andrei Vasilevskiy a réalisé 31 arrêts, Brayden Point a marqué deux buts et ajouté une aide et le Lightning de Tampa Bay a solidifié son emprise sur le premier rang du classement général grâce à un gain de 4-0 contre les Blue Jackets de Columbus mardi soir.

Nikita Kucherov, qui domine la liste des pointeurs dans la LNH, a contribué à la victoire avec un but et une aide. Mathieu Joseph a réussi l’autre but du Lightning.

La troupe de Jon Cooper affiche un dossier de 33-8-2 pour un total de 68 points. Il n’accuse que deux points de recul sur la cadence de l’édition du Canadien de Montréal de 1976-1977, qui avait amassé 132 points, un record de la LNH.

Samedi à San Jose, le Lightning avait subi un premier revers en temps réglementaire après 16 parties de suite (15-0-1) sans s’incliner dans de telles circonstances.

Vasilevskiy a repoussé 17 tirs, dont trois bonnes chances de marquer par Artemi Panarin, en deuxième période. Sa performance lui a permis d’inscrire un deuxième jeu blanc cette saison et un 14e en carrière.

Le gardien des Blue Jackets Sergei Bobrovsky a été retiré de la rencontre en troisième période après avoir concédé quatre buts sur 19 tirs. Par ailleurs, les Blue Jackets ont perdu les services de Markus Hannikaimen (haut du corps) et Brandon Dubinsky (bas du corps) à la suite de blessures.

Joseph a ouvert la marque à 15:55 du premier vingt et Point a doublé l’avance seulement 44 secondes plus tard.

Kucherov a récolté son 21e but — et 71e point de la saison — à 6:05 de la troisième période avant que Point ne complète son doublé moins de trois minutes plus tard.