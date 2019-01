RIMOUSKI, Qc — Jimmy Huntington a récolté un 27e but et l’Océanic de Rimouski a prévalu 4-2 face aux Voltigeurs de Drummondville, mercredi.

Huntington a donné les devants 3-1 aux siens à mi-chemin au troisième tiers, gâce à un tir des poignets du cercle droit.

Olivier Garneau, Anthony Gagnon et Alexis Lafrenière ont aussi marqué pour l’Océanic, qui est invaincu à ses trois derniers matches à la maison.

Cédric Desruisseaux et Rémy Anglehart ont répliqué pour les Voltigeurs, qui avaient gagné quatre matches d’affilée.

Le gardien vainqueur Colten Ellis a fait 27 arrêts, tandis qu’Olivier Rodrigue a bloqué 30 rondelles.

Charlottetown 2 Cap-Breton 6

Egor Sokolov a réussi deux buts et une passe et les Screaming Eagles ont mis fin à une série de cinq gains des Islanders, les battant 6-2. Le Russe de 18 ans en est à 21 filets cette saison.

Shawinigan 4 Saint John 5 (fusillade)

Filip Prikryl a marqué le but gagnant au troisième tour de la fusillade, permettant aux Sea Dogs de l’emporter 5-4 devant les Cataractes. Ces derniers ont perdu leurs trois derniers matches.

Gatineau 3 Québec 2

Gabriel Bilodeau a complété un doublé à 17:58 au troisième vingt et les Olympiques ont défait les Remparts, 3-2. Mathieu Bizier a fourni un but et une passe, tandis que Giordano Finoro a été complice de deux filets.

Victoriaville 1 Sherbrooke 3

Samuel Poulin a brisé l’impasse en marquant deux fois au troisième tiers, guidant le Phoenix vers un gain de 3-1 aux dépens des Tigres.