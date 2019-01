MELBOURNE, Australie — Roger Federer et Novak Djokovic convoiteront le même record, mais seront séparés au tableau principal, ce qui signifie qu’ils pourraient devoir s’affronter en finale pour leur septième titre en carrière aux Internationaux d’Australie.

Djokovic, le favori du tournoi, Federer, et le champion en titre, entameront le premier tournoi du Grand Chelem cette saison à égalité avec Roy Emerson, qui a gagné les Internationaux d’Australie à six reprises entre 1961 et 1967, avant la modernisation du calendrier.

Serena Williams a déjà décroché sept titres en simple en Australie, et elle est de nouveau parmi les favorites pour étoffer sa récolte après s’être absentée du tournoi l’an dernier pour prendre soin de son bébé.

Williams, qui est maintenant la 16e tête de série, fait partie de la même portion du tableau que la favorite, Simona Halep, la finaliste l’an dernier. Le duo pourrait s’affronter au quatrième tour.

Djokovic commencera son parcours contre un qualifié. Les choses pourraient cependant se corser rapidement, puisqu’il pourrait devoir croiser le fer dès le deuxième tour contre l’invité Jo-Wilfried Tsonga, qu’il avait battu en finale des Internationaux d’Australie en 2008. La huitième tête de série Kei Nishikori, qui a commencé sa saison en décrochant le titre à Brisbane, pourrait l’affronter en quarts de finale, tandis que le quatrième joueur mondial Alexander Zverev pourrait se retrouver sur sa route dans le carré d’as.

Federer, qui a triomphé au cours des deux dernières saisons à Melbourne Park, fait partie de la partie inférieure du tableau en compagnie du deuxième joueur mondial Rafael Nadal, qui est de retour au jeu à la suite d’une blessure.

Le Suisse commencera son tournoi contre Denis Istomin, mais puisque Marin Cilic fait partie de la même portion de tableau que lui, alors les deux hommes pourraient recréer la finale de 2018 quelques rondes plus tôt.

Cilic se retrouve dans la même portion de tableau que le quintuple finaliste Andy Murray, qui est de retour au jeu à la suite d’une longue absence en raison d’une blessure à une hanche. Il commencera son tournoi contre la 22e tête de série, Roberto Bautista Agut.

Williams affrontera Tatjana Maria au premier tour, et pourrait croiser le fer avec Eugenie Bouchard ou Peng Shuai au deuxième. Halep sera de nouveau confrontée au premier tour à Kaia Kanepi, qui l’avait évincée au même stade de la compétition l’an dernier aux Internationaux des États-Unis. Elle pourrait ensuite mettre la table pour un choc contre Venus Williams.

Caroline Wozniacki, qui a obtenu son premier titre majeur à Melbourne l’an dernier à la suite d’une finale corsée contre Halep, se retrouve dans la même portion de tableau que Maria Sharapova et Petra Kvitova.

La deuxième tête de série Angelique Kerber, qui a gagné les Internationaux d’Australie et des États-Unis en 2016, en plus d’avoir ajouté le titre de Wimbledon à son palmarès l’an dernier, est dans la même moitié de tableau que Wozniacki et la championne des Internationaux des États-Unis en 2017 Sloane Stephens.