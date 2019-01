WASHINGTON — Le joueur de deuxième but Brian Dozier aurait accepté un contrat d’un an et neuf millions $US des Nationals de Washington, qui serait conditionel à ce qu’il se soumette à un examen médical complet.

C’est du moins ce qu’a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press. Cette source a requis l’anonymat jeudi puisque l’entente n’a pas été confirmée par l’équipe, ni par le joueur.

Dozier, qui a joué pour les Twins du Minnesota et les Dodgers de Los Angeles l’an dernier, répondrait à un besoin spécifique des Nationals au deuxième coussin. Il pourrait également offrir de la puissance en attaque, surtout si le voltigeur étoile Bryce Harper décide de quitter les Nationals pour se joindre à une autre formation à titre de joueur autonome.

Puisqu’ils n’ont offert qu’un contrat d’un an à Dozier, les Nationals pourraient être tentés de miser sur leur espoir Carter Kieboom au deuxième but dès 2020.