Sur YouTube, l’Université Simon-Fraser l’appelle seulement le «but incroyable de Mamadi Camara».

Après avoir reçu le ballon à quelque 40 mètres du but, le Montréalais déjoue cinq défenseurs de l’Université Saint Martin’s avant de loger un tir du pied droit derrière le gardien. C’était en octobre 2015 et Camara en était à sa première saison au soccer universitaire.

Faisons un saut dans le temps d’un peu plus de trois ans et Camara est alors l’un des six Canadiens invités à l’évaluation des espoirs de la Major League Soccer en vue du super repêchage de vendredi, à Chicago.

Le footballeur de six pieds deux, 175 livres, vient de connaître une spectaculaire saison, marquant neuf buts et ajoutant 13 aides. Le capitaine du Clan a été nommé le joueur de l’année dans l’Association Great Northwest Athletic, en plus d’être sélectionné au sein de l’équipe toute étoile de la Division 2.

Simon-Fraser (1-2-0) a gagné ses 16 premiers matchs, mais a vu sa campagne prendre fin par une défaite de 1-0 en prolongation au deuxième tour du tournoi de la NCAA Division 2.

«Nous avons fait tout ce que nous voulions et souhaitions, sauf remporter le championnat», a indiqué Camara, qui étudie en économie et gestion des affaires.

Évoluant au poste de milieu de terrain à son arrivée à Burnaby, en Colombie-Britannique, Camara a été transformé en ailier. Il ne s’y sentait pas à l’aise au départ, mais après avoir passé l’été 2016 avec les Whitecaps 2 sous Alan Koch — maintenant entraîneur-chef du FC Cincinnati, club d’expansion de la MLS —, il a gagné en confiance.

Il a été converti en attaquant à sa dernière saison, mais il dit se sentir toujours à l’aise en milieu de terrain. Le partisan du milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba se voit comme un fabricant de jeu et un marqueur.

L’athlète de 23 ans a conclu sa carrière universitaire avec 29 buts et 20 aides en 69 rencontres.

Né en Guinée, Camara est venu au Caanda alors qu’il était âgé de 4 ans. Il a joué son soccer amateur à Longueuil et au Collège Champlain.

S’il est sélectionné, Camara deviendrait le premier joueur de Simon-Fraser repêché depuis 2015, quand les Whitecaps de Vancouver avaient choisi l’attaquant Jovan Blagojevic avec le 54e choix au total.