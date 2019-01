TORONTO — Le Championnat canadien passera à 13 équipes en 2019 avec l’addition des sept clubs de la Première Ligue canadienne.

Ils rejoindront l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver de la Major League Soccer, le Fury d’Ottawa, de la United Soccer League, ainsi qu’un club de la League 1 Ontario et de la Première Ligue de soccer du Québec, l’AS Blainville.

Le TFC, champion en titre, rejoindra la compétition en demi-finales, une ronde après Vancouver, Montréal et Ottawa.

Les trois clubs de la MLS s’étaient joints à la compétition en demi-finales en 2018, alors que le plateau ne regroupait que six équipes.

La compétition de cinq tours et 24 duels au total des buts sera lancée le 15 mai. La finale aura lieu les 18 et 25 septembre. Le vainqueur soulèver la coupe des Voyageurs et représentera le Canada à la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2020.