MELBOURNE, Australie — Le Canadien Peter Polansky a subi l’élimination à la dernière étape menant au tableau principal du simple masculin des Internationaux de tennis d’Australie, vendredi à Melbourne.

Dixième tête de série du volet des qualifications et 118e joueur mondial, Polansky a baissé pavillon en deux manches identiques de 6-4, 6-4 en 90 minutes face à l’Australien de 22 ans Thanasi Kokkinakis, 145e au monde.

Le Canadien de 30 ans a été victime de 18 as et n’a eu que deux chances de briser le service de son rival, sur lesquelles il n’a pas su capitaliser. De son côté, Kokkinakis a obtenu sept balles de bris et en a converti deux, une lors de chaque set.

Il a réussi le coup lors du cinquième jeu de la manche initiale puis lors du neuvième jeu du deuxième set, ce qui lui permettait alors de prendre une avance de 5-4.

Dans la défaite, Polansky n’a pas joué de façon erratique, réalisant cinq as, 24 coups gagnants et 17 fautes directes. L’Australien lui a cependant été supérieur avec 33 coups gagnants.

Polansky espérait devenir le troisième Canadien à accéder au tableau principal du simple masculin, et le seul par la voie des qualifications.

Milos Raonic, 16e tête de série, et Denis Shapovalov, classé 25e, étaient déjà assurés de prendre part au volet principal du tournoi.

Plus tard vendredi, l’Ontarienne Bianca Andreescu, 4e tête de série des qualifications, tentera de rejoindre la Montréalaise Eugenie Bouchard au tableau principal du simple féminin alors qu’elle croisera le fer avec la Tchèque Tereza Smitkova.