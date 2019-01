MELBOURNE, Australie — Les larmes aux yeux, Andy Murray a annoncé que les Internationaux de tennis d’Australie pourraient être son dernier tournoi à cause d’une blessure à une hanche qui a fait dérailler sa carrière.

Âgé de 31 ans, Murray dit s’être entraîné pendant l’entre-saison avec l’objectif principal d’effectuer une dernière présence à Wimbledon, où il a mis fin à une disette de 77 ans sans triomphe par un joueur issu du Royaume-Uni. Maintenant, il n’est pas certain de se rendre jusque-là.

Lors d’une conférence de presse chargée d’émotion vendredi à Melbourne Park, où il a dû quitter la pièce peu de temps après sa première tentative de l’amorcer, et où il a dû s’arrêter plusieurs fois pour retrouver sa prestance une fois de retour dans la salle, Murray a déclaré ne pas savoir pendant combien de temps il pourra jouer.

«Je vais jouer (en Australie). Je peux encore jouer à un certain niveau — pas un niveau qui me satisfait, a-t-il affirmé. Mais aussi, il n’y a pas que ça. La douleur est trop forte, vraiment.»

Triple champion en tournois du Grand Chelem, Murray doit affronter l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 22e tête de série, lors de son match inaugural des Internationaux d’Australie, un tournoi qu’il n’a jamais gagné malgré cinq présences en finale.

La compétition commence lundi.

Murray a subi une opération à la hanche droite en janvier 2018, après des ennuis prolongés avec son articulation. Après deux tentatives éphémères de retourner sur le circuit, il n’a participé qu’à 12 matchs l’année dernière.

Il a repris le collier la semaine dernière au Tournoi international de Brisbane, où il a gagné son premier match. Il a cependant perdu en deuxième ronde contre Daniil Medvedev et boitait visiblement entre les points et avait de la difficulté à se déplacer avec aisance sur le court.

Murray a connu une glorieuse carrière, durant laquelle il a mis un terme à de longues années de sécheresse du tennis masculin britannique. En 2012, il a remporté les Internationaux des États-Unis avant de triompher à Wimbledon l’année suivante. Il est aussi le seul joueur à avoir gagner de façon consécutive des médailles d’or aux Jeux olympiques.

Il est devenu un membre du fameux «Big Four» du tennis masculin, avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le groupe qui a dominé les tournois majeurs. Maintenant, il semble qu’il sera le plus jeune du quatuor à prendre sa retraite.

À l’âge de 37 ans, Federer, troisième tête de série, est en Australie où il sera à la recherche d’un troisième titre consécutif et d’un septième en carrière. À 31 ans, Djokovic est le favori à Melbourne Park où il recherche, lui aussi, un septième sacre. Nadal, 32 ans, a été établi deuxième tête de série, et se dit confiant de jouer pendant encore plusieurs années.

Murray a entamé sa préparation pour 2019 sachant que sa carrière pourrait prendre fin d’ici quelques mois. Pendant son entraînement le mois dernier, il a confié à son groupe de soutien que la douleur était trop sévère et qu’il avait besoin de fixer une date pour la retraite.

«J’ai parlé aux membres de mon équipe et je leur ai dit que je ne pouvais continuer ainsi, que j’avais besoin d’une date butoir parce que je jouais sans savoir à quel moment la douleur allait disparaître», a raconté Murray lors de sa conférence de presse.

«J’ai dit à mon équipe que je pensais pouvoir me rendre à Wimbledon… c’est là où j’aimerais pouvoir arrêter de jouer. Mais aussi, je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Je ne veux plus continuer de jouer de cette façon. J’ai tout tenté pour régler le problème et ça n’a pas fonctionné.»

Murray dit songer à une autre opération à la hanche, plus pour améliorer sa qualité de vie que de retourner au sein de l’élite du tennis.