BAIE-COMEAU, Qc — Ivan Chekhovich a réussi ses 33e et 34e buts, jeudi, aidant le Drakkar de Baie-Comeau à l’emporter 8-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Le meilleur buteur de la ligue a d’abord nivelé le score 1-1 à 5:29 au deuxième engagement. Pascal Corbeil a fait une belle percée avant de refiler au Russe qui a marqué d’un tir vif, du cercle gauche.

Gabriel Fortier et Nathan Légaré ont aussi fourni des doublés. Ethan Crossman et Samuel L’Italien ont signé les autres filets du Drakkar, qui gagnait un sixième match d’affilée.

Karl Boudrias a été le seul à déjouer Alex D’Orio, qui a fait 16 arrêts. Après le filet de Boudrias, les Nord-Côtiers ont marqué huit buts sans réplique.

Boudrias a battu D’Orio à mi-chemin en première période, six secondes après le début d’un avantage numérique. D’un peu plus haut que le cercle gauche, il a fait mouche avec un tir frappé qui a heurté le poteau gauche, avant de pénétrer dans le filet.

Fortier a réussi le deuxième but des siens à 8:34 au deuxième tiers. Yaroslav Alexeyev a contourné le filet et l’a repéré dans l’enclave, et le capitaine a touché la cible avec un tir sur réception.

Crossman a profité d’un rebond pour inscrire un premier but avec le Drakkar, à 13:58. Il faisait partie du Titan jusqu’à la mi-décembre. Moins de trois minutes plus tard, Légaré a obtenu son 29e filet de la campagne.

Chekhovich a complété son doublé en début de troisième période. Fortier et Légaré ont fait de même plus tard dans le match, après le but de L’Italien.

Shawinigan 1 Halifax 7

Jared McIsaac a récolté deux buts et une passe et les Mooseheads ont dominé les Cataractes, 7-1. Antoine Morand a obtenu trois mentions d’aide.

Gatineau 3 Chicoutimi 2

Iaroslav Likhachev a brisé l’impasse à mi-chemin au troisième tiers et les Olympiques ont défait les Saguenéens, 3-2. Rémi Poirier a brillé avec 35 arrêts.