NEWARK, N.J. — John Tavares a marqué deux fois et atteint le plateau des 300 buts en carrière et il a guidé les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 4-2 contre les Devils du New Jersey jeudi soir.

Le vétéran défenseur Ron Hainsey a également fait bouger les cordages lors d’une première période de trois buts. Mitch Marner a ajouté un but dans un filet désert avec 22 secondes à écouler à la troisième période.

En relève à Frederik Anderson et à Garret Sparks, tous deux blessés, Michael Hutchinson a stoppé 27 tirs et permis à la formation torontoise de prendre la mesure des Devils pour la troisième fois en autant de matchs cette saison.

Acquis dans un échange avec les Panthers de la Floride le 29 décembre, Hutchinson en était à un quatrième départ consécutif. Il a réalisé un arrêt important en début de troisième période contre Brett Seney.

Blake Coleman et Brian Boyle ont déjoué la vigilance de Hutchinson dans un intervalle de 26 secondes tard en deuxième période pour réduire l’avance des hommes de Mike Babcock à un seul but.

Keith Kinkaid a réalisé 39 arrêts dont deux contre Tavares qui l’ont empêché de compléter son tour du chapeau et d’inscrire son 30e filet de la saison.

Hainsey a marqué le premier but du match, et son premier depuis le 23 novembre, grâce à un tir de la pointe gauche à 4:30. Tavares a obtenu le 300e de sa carrière moins de trois minutes plus tard, et inscrit son 301e dans les derniers moments du premier vingt.