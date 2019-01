BOSTON — Alexander Ovechkin a réussi un doublé et les Capitals de Washington ont battu les Bruins de Boston 4-2, jeudi, méritant ainsi un troisième gain d’affilée.

Le Russe a inscrit les deuxième et quatrième filets des siens. Son 32e but de la campagne a été réussi dans un filet désert. Nicklas Backstrom avait signé le but déterminant, une douzaine de minutes plus tôt.

Jakub Vrana a aussi marqué pour les Capitals, qui vont accueillir les Blue Jackets à leur prochain match, samedi.

Braden Holtby a fait 39 arrêts pour les vainqueurs, tandis que Jaroslav Halak a stoppé 18 rondelles.

Ryan Donato et David Krejci ont été les buteurs des Bruins, qui avaient remporté leurs cinq derniers matches.