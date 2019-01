COLUMBUS, Ohio — Artemi Panarin a marqué son deuxième but de la rencontre à 1:22 de la période de prolongation, et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Predators de Nashville 4-3 jeudi soir.

Il s’agit de la première fois que les Blue Jackets viennent à bout des Predators à leurs cinq dernières tentatives, soit depuis novembre 2015.

Les Blue Jackets se sont donné une avance de 3-1 grâce à deux buts rapides en troisième période et semblaient vouloir voguer vers une victoire facile. Mais les Predators ont répliqué en frappant deux fois en seulement 38 secondes.

Cette remontée a toutefois permis à Panarin de mettre fin au match lors d’une supériorité numérique.

Boone Jenner a marqué les deux autres buts des Blue Jackets et Zach Werenski a récolté deux aides.

Le but décisif de Panarin a par ailleurs permis à John Tortorella de devenir le 19e entraîneur-chef dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 victoires en carrière.

Joonas Korpisalo a bloqué 32 tirs devant le filet des Blue Jackets. Il a obtenu le départ parce que Sergei Bobrovsky a été laissé de côté à la suite d’un «incident» dont la nature n’a pas été précisée, selon l’équipe. On ignore à quel moment l’ancien gagnant du trophée Vézina reprendra sa place.

Dans la défaite, la première des Predators après trois victoires, Mattias Ekholm a obtenu un but et une aide. Nick Bonino et Viktor Arvidsson ont également touché la cible pour les Predators.

Le vétéran gardien Pekka Rinne a terminé le match avec 29 arrêts.