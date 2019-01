SYDNEY, Australie — Ashleigh Barty a poursuivi sa lancée au tournoi Sydney international en disposant de la Néerlandaise Kiki Bertens 6-7 (4), 6-4, 7-5 en demi-finales, vendredi.

Barty a fait fi des 15 as de Bertens et scellé l’issue de la rencontre en deux heures et 18 minutes, en route vers sa deuxième participation à la finale consécutive à Sydney.

Elle affrontera en finale samedi la double championne de Wimbledon Petra Kvitova ou la qualifiée du Bélarus Aliaksandra Sasnovich. Elles devaient s’affronter en fin de soirée vendredi, mais leur match a été retardé par la pluie.

Après avoir défait la championne des Internationaux de France en 2017, Jelena Ostapenko, au premier tour, Barty a évincé la no 1 mondiale Simona Halep, la 12e joueuse mondiale Elise Mertens et Bertens.

Du côté masculin, l’Italien Andreas Seppi a accédé à la finale en disposant de Diego Schwartzman 7-6 (3), 6-4. Seppi a surpris le favori Stefanos Tsitsipas en quarts de finale et participera à sa première finale depuis juin 2015 en Allemagne.

Seppi croisera le fer avec le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Australien Alex de Minaur et le Français Gilles Simon.