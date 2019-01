NEW YORK — Le détenteur du Cy-Young dans la Nationale, Jacob deGrom, et les Mets de New York se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison et 17 millions $ US.

Il s’agit d’une augmentation record pour un joueur admissible à l’arbitrage, lui qui a touché 7,4 millions $ en 2018.

Les deux partis ont convenu de ce pacte avant de déposer leurs propositions en arbitrage. Ce montant établit également une marque pour un lanceur admissible à l’arbitrage une troisième fois.

DeGrom a mené les Majeures avec une moyenne de point mérité de 1,70 en 217 manches lancées en 2018. Il a été sélectionné pour une deuxième fois pour le match des étoiles et a terminé cinquième au scrutin du joueur par excellence.

Le droitier a compilé une fiche de 10-9 avec 269 retraits sur des prises en 32 sorties remarquables pour une équipe qui a conclu la saison à 77-85. Le lanceur de 30 ans pourra devenir joueur autonome après la saison 2020 si les Mets ne lui consentent pas un contrat de plusieurs campagnes d’ici là.

L’équipe de New York semble ouverte à une entente à long terme depuis que Brodie Van Wagenen, l’ex-agent de deGrom, est devenu leur directeur général. Les discussions pourraient s’amorcer sous peu. Van Wagenen a toutefois indiqué qu’il se récuserait afin d’éviter tout conflit d’intérêt.