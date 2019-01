HONOLULU — Matt Kuchar a amorcé la deuxième ronde avec trois oiselets de suite et il a conclu la journée de vendredi avec une avance de quatre coups à l’Omnium Sony.

Commençant sa ronde sur le deuxième neuf du parcours de Waialae, Kuchar a joué 30 et il a finalement remis une carte de 63 (moins-7) pour montrer un pointage cumulatif de moins-14.

Kuchar détient quatre coups d’avance sur Chez Reavie, Stewart Cink et Andrew Putnam.

Cink a bouclé le parcours en 62 coups tandis que Putnam n’a joué que neuf trous. La ronde la plus bizarre revient assurément à Reavie, qui a réussi plus d’aigles que d’oiselets et qui a signé une carte de 65. À trois reprises sur une normale-4, Reavie a envoyé son approche directement dans la coupe.

Le golfeur canadien recrue Adam Svensson avait amorcé le tournoi avec une ronde de 61, ce qui l’a propulsé vers le premier rang, mais il a suivi avec un pointage de 74. Il accuse neuf coups derrière le meneur, à égalité avec son compatriote Corey Conners (67).

Trois autres représentants de l’unifolié sont encore en lice, soit Mackenzie Hughes, Roger Sloan et Ben Silverman. Hughes (68) et Sloan pointent actuellement au 54e rang alors que Silverman (67) se retrouve à égalité en 72e position.