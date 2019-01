BOISBRIAND, Qc — Félix Lauzon a réussi un tour du chapeau en plus d’ajouter deux assistances et les Voltigeurs de Drummondville ont pulvérisé l’Armada de Blainville-Boisbriand 12-1, vendredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

La meilleure attaque de la LHJMQ a refait des siennes, atteignant la dizaine dans un même match pour une quatrième fois cette saison. La formation de Steve Hartley a marqué cinq buts en 12 avantages numériques lors de ce duel.

L’Armada était pourtant dans le coup en première période, alors que les deux équipes étaient nez à nez après un peu plus de 18 minutes de jeu. Les Voltigeurs ont toutefois ouvert les écluses pour trouver le fond du filet 11 fois sans riposte.

Lauzon n’a pas été le seul à s’amuser dans les Basses-Laurentides, car Nicolas Guay a lui aussi obtenu cinq points, dont un but. Xavier Simoneau a amassé deux buts et deux assistances, Rémy Anglehart a fait bouger les cordages deux fois, Dawson Mercer, Cédric Desruisseaux et Pavel Koltygin ont tous les trois engraissé leur fiche d’un but et une mention d’aide tandis que Joseph Veleno a joint la fête avec un but.

Alexander Katerinakis a fourni la timide réplique à l’Armada.

Olivier Rodrigue n’a pas eu une soirée difficile pendant que ses coéquipiers réalisaient leur travail de destruction. Le choix de deuxième ronde des Oilers d’Edmonton n’a eu qu’à repousser 14 rondelles.

Brendan Cregan a amorcé la rencontre pour l’Armada et il a été chassé après avoir permis six buts en 25 tirs. En relève, Samuel Boileau a lui aussi alloué six buts, mais en 20 lancers.

Huskies 5 – Wildcats 1

Noah Dobson a amassé trois mentions d’aide à son premier match avec les Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont vaincu les Wildcats de Moncton 5-1.

Dobson, qui a représenté le Canada au Championnat mondial de hockey junior, a été acquis du Titan d’Acadie-Bathurst avant la date limite des échanges. Le défenseur droitier n’avait pas joué dans la LHJMQ depuis le 8 décembre.

Les Huskies se sont mis en marche à mi-chemin au deuxième engagement, alors qu’ils tiraient de l’arrière 1-0. Félix Bibeau, à deux reprises, Louis-Filip Côté, Justin Bergeron et Peter Abbandonato ont fait bouger les cordages.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Jakob Pelletier a été l’unique marqueur des Wildcats, qui ont perdu leurs quatre dernières sorties. Il s’agissait du premier match de Joshua Hepditch en tant qu’entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Samuel Harvey a repoussé 25 rondelles pour les Huskies, qui occupent le premier rang du circuit Courteau. Francis Leclerc a cédé cinq fois en 34 tirs pour les Wildcats.

Mooseheads 0 – Screaming Eagles 3

Kevin Mandolese s’est dressé devant 37 lancers, aidant les Screaming Eagles du Cap-Breton à blanchir les Mooseheads de Halifax 3-0.

Mandolese a enregistré un troisième jeu blanc en carrière dans la LHJMQ, mais c’est la première fois qu’il en réalisait un de plus de 17 tirs.

Egor Sokolov, en première période, Shawn Boudrias, en deuxième, et Shaun Miller, en troisième, ont fourni les réussites aux Screaming Eagles, qui ont gagné un deuxième match consécutif.

Les Mooseheads s’accrochent au premier échelon de l’Association Est, à égalité avec le Drakkar de Baie-Comeau.

Alexis Gravel a stoppé 20 des 23 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante.

Phoenix 1 – Océanic 4

Jeffrey Durocher a marqué deux buts et l’Océanic de Rimouski ont triomphé 4-1 contre le Phoenix de Sherbrooke.

Durocher a inscrit le but vainqueur en deuxième période et il a planté le dernier clou dans le cercueil des visiteurs lors du troisième vingt.

Alexis Lafrenière a ouvert le pointage pour l’Océanic et Anthony Gagnon a scellé l’issue de l’affrontement dans un filet désert. Lafrenière a récolté au moins un point au cours de ses sept dernières sorties.

Samuel Poulin a privé Colten Ellis de son troisième jeu blanc de la campagne lorsqu’il a fait scintiller la lumière rouge en avantage numérique, alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler.

Ellis a effectué 25 arrêts pour l’Océanic, qui a signé un troisième gain de suite. Dakota Lund-Cornish a été très occupé entre les poteaux du Phoenix et il a cédé trois fois en 43 lancers.

Tigres 1 – Remparts 2

Pier-Olivier Lacombe a brisé l’égalité en troisième période et les Remparts de Québec ont défait les Tigres de Victoriaville 2-1.

Lacombe s’est emparé d’une rondelle libre à l’embouchure du filet, après que la passe de Gabriel Montreuil eut touché le patin de Pierrick Dubé, et il a surpris Tristan Côté-Cazenave d’un tir précis dans la lucarne.

Aleksei Sergeev, dans les dernières minutes du deuxième vingt, a permis aux Remparts de créer l’égalité. Les hommes de Patrick Roy ont remporté trois de leurs quatre dernières parties.

Olivier Mathieu a été le seul joueur à noircir la feuille de pointage pour les Tigres, qui se sont inclinés pour une sixième fois consécutive.

Kyle Jessiman a gardé le fort pour la troupe de Québec et il a conclu la rencontre avec 27 arrêts. Côté-Cazenave a bloqué 26 rondelles dans la défaite.

Sea Dogs 4 – Titan 3 (Prol.)

Filip Prikryl a touché la cible à 2:37 de la prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu le Titan d’Acadie Bathurst 4-3.

En zone neutre, Prikryl a soutiré la rondelle à Jesse Sutton et il s’est faufilé entre deux défenseurs avant de tromper la vigilance de Mark Grametbauer.

Benjamin Gagné, William Poirier et James White ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sea Dogs, qui n’ont pas connu la défaite à leurs deux dernières sorties.

Sutton, Liam Léonard et Mathieu Desgagnés ont répliqué pour le Titan, qui a encaissé une deuxième défaite de suite. Les champions en titre de la coupe Memorial et de la coupe du Président se retrouvent actuellement au dernier rang du classement général.

Zachary Bouthillier a gagné pour une deuxième fois en autant de départs dans l’uniforme des Sea Dogs grâce à 18 arrêts. Grametbauer a alloué quatre buts en 32 tirs devant la cage du Titan.