WINNIPEG — Kyle Connor a marqué un but et il a ajouté deux mentions d’aide, guidant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 4-2 aux dépens des Red Wings de Detroit, vendredi soir.

Grâce à son but victorieux, le vétéran Bryan Little a récolté un 500e point en carrière dans la LNH. Brandon Tanev et Blake Wheeler ont aussi touché la cible pour les Jets.

Laurent Brossoit a effectué un 10e départ cette saison et il a repoussé 33 rondelles devant le filet des Jets, qui ont remporté trois de leurs quatre dernières sorties.

Luke Glendening a enfilé l’aiguille en désavantage numérique et Dennis Cholowski a fait bouger les cordages en avantage numérique pour les Red Wings.

Jonathan Bernier a stoppé 23 tirs devant la cage des Red Wings, qui ont perdu un troisième match de suite et qui montrent une fiche de 1-7-2 à leurs 10 dernières parties.

Tanev a ouvert le pointage dès la 13e seconde du premier engagement et Wheeler a doublé l’avance des Jets alors qu’il ne restait que deux secondes à écouler à la période. Little a porté la marque à 3-0 à 4:41 du deuxième vingt, mettant l’affrontement hors de portée.