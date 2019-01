CALGARY — Michael Frolik a amassé un but et deux aides et les Flames de Calgary sont venus de l’arrière pour battre les Panthers de la Floride 4-3, vendredi soir.

Frolik a récolté quatre buts et huit points en sept matchs depuis que l’entraîneur-chef Bill Peters l’a rayé de la formation, le 29 décembre.

Mark Giordano, Matthew Tkachuk et Sean Monahan, dans un filet désert, ont enfilé l’aiguille pour les Flames, qui mènent l’Association Ouest. L’équipe canadienne a gagné ses quatre derniers matchs et montre un dossier de 7-1-1 à ses neuf derniers.

Johnny Gaudreau a obtenu une mention d’assistance et il a porté à sept sa séquence de parties avec au moins un point (sept buts et neuf aides).

Mike Hoffman, Jonathan Huberdeau et Evgenii Dadonov ont assuré la réplique pour les Panthers, qui n’ont pas gagné à leurs cinq dernières sorties.

David Rittich a effectué 24 arrêts pour les Flames, portant à 17-4-3 sa fiche cette saison. Roberto Luongo a repoussé 23 rondelles devant la cage des Panthers.