ANAHEIM, Calif. — Jake Guentzel a réussi un tour du chapeau et les Penguins de Pittsburgh ont effacé un retard de trois buts pour l’emporter 7-4 contre les Ducks d’Anaheim, vendredi soir.

Tanner Pearson a créé l’égalité pour les Penguins, en troisième période, et Phil Kessel a dénoué l’impasse seulement 48 secondes plus tard, aidant la formation de Pittsburgh à gagner pour une 10e fois à ses 11 dernières sorties.

Evgeni Malkin a amassé un but et trois mentions d’assistance et Pearson a ajouté un but lors du troisième engagement. Les Penguins tiraient de l’arrière 3-0 et 4-3.

Jakob Silfverberg, Nick Ritchie, Ryan Getzlaf et Daniel Sprong ont touché la cible pour les Ducks, qui ont encaissé un 10e revers consécutif. Ils n’ont pas gagné depuis le 17 décembre (0-7-3).

John Gibson a réalisé 29 arrêts contre l’équipe de sa ville d’origine, mais il n’a pu garder le fort au dernier tiers, pendant que la défensive des Ducks était découpée en morceaux.

Le gardien des Penguins Matt Murray a bloqué 21 rondelles dans la victoire.