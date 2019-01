KÖNIGSSEE, Allemagne — La championne olympique Mariama Jamanka a uni ses efforts à ceux d’Annika Drazek pour remporter l’épreuve de bob à deux à la Coupe du monde de Königssee, samedi, savourant ainsi son troisième triomphe en quatre départs cette saison.

Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lake Kwaza ont terminé au deuxième rang, soit leur meilleur résultat cette saison. Les compatriotes allemandes de Jamanka et Drazek, Stephanie Schneider et sa freineuse Ann-Christin Strack, ont complété le podium.

Jamanka a signé le meilleur temps de chacune des manches. Meyers Taylor et Kwaza ont obtenu leur troisième médaille cette saison, après avoir acquis deux disques de bronze plus tôt dans la campagne.

Les Canadiennes Alysia Rissling et Kristen Bujnowski ont abouti au neuvième rang, à 1,36 seconde. Leurs compatriotes Christine De Bruin et Janine McCue ont suivi ex aequo en 10e place, à 1,48 seconde.

L’épreuve masculine de bob à deux aura lieu plus tard samedi.

— Avec La Presse canadienne