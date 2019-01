MONTRÉAL — Pour la première fois depuis tôt en octobre, Jonathan Drouin ne commencera pas un match à la gauche de Max Domi puisque l’entraîneur Claude Julien a décidé de remanier ses trios en prévision de l’affrontement en soirée contre l’Avalanche du Colorado.

L’entraîneur du Canadien avait récemment évoqué cette possibilité et il est finalement passé à l’acte lors de l’entraînement matinal, samedi.

Drouin se retrouvait à la gauche de Phillip Danault et Brendan Gallagher, tandis que Domi était au centre d’Artturi Lehkonen et Joel Armia. Tomas Tatar avait été muté à la gauche de Jesperi Kotkaniemi et Paul Byron.

La production du duo Drouin-Domi a chuté au cours des dernières semaines. Domi n’a pas trouvé le fond du filet à ses 15 derniers matchs, tandis que Drouin a été limité à cinq points en 12 rencontres.

Le Canadien a marqué seulement sept buts en cinq matchs depuis le début du mois, compilant un dossier de 2-3-0.

Le quatrième trio est resté le même avec Kenny Agostino, Michael Chaput et Nicolas Deslauriers. Cela signifie que Matthew Peca et Charles Hudon seront les attaquants en trop contre l’Avalanche.

En défensive, Mike Reilly était de retour à la gauche de Jeff Petry après avoir cédé sa place à Karl Alzner contre les Blues de St. Louis, jeudi.

Carey Price sera devant le filet du Tricolore.

Le Canadien (23-17-5) a chuté en neuvième position dans l’Association de l’Est, à un point des Islanders de New York et des Sabres de Buffalo. Les Sabres ont un match en main sur le Tricolore et les Islanders, trois.

Pour sa part, l’Avalanche (20-16-8) présente un dossier 1-6-2 à ses neuf dernières rencontres, mais fait toujours partie du portrait des séries dans l’Association de l’Ouest. Semyon Varlamov défendra le filet de l’Avalanche.

Le défenseur Mark Barberio et l’attaquant Colin Wilson effectueront des retours au jeu. Barberio était absent depuis le 30 novembre en raison d’une blessure au haut du corps, tandis que Wilson s’était blessé lui aussi au haut du corps le 21 décembre.

Ils prendront respectivement la place du défenseur Patrik Nemeth et de l’attaquant Logan O’Connor.