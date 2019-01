NEWARK, N.J. — La recrue Mackenzie Blackwood a effectué un retour au jeu après avoir raté trois rencontres à cause d’une blessure et il a effectué 32 arrêts, ce qui a permis aux Devils du New Jersey de vaincre les Flyers de Philadelphie 3-2 samedi.

Damon Severson, Nico Hischier et Miles Wood ont touché la cible pour les Devils, qui ont signé une deuxième victoire en six rencontres. Ils ont aussi infligé une neuvième défaite en 10 parties (1-7-2) aux Flyers.

James Van Riemsdyk et Sean Couturier, en fin de rencontre, ont trouvé le fond du filet pour les Flyers. Carter Hart a permis aux siens de demeurer dans la rencontre, avec 23 arrêts.

Ce match entre deux clubs en difficulté dans l’Association Est opposait deux jeunes gardiens qui jouent bien depuis qu’ils ont été rappelés de leur club-école respectif en raison des blessures aux partants. Blackwood, qui est âgé de 22 ans, présente une fiche de 4-2 en neuf matchs. Il a concédé deux buts ou moins dans huit de leurs neuf derniers matchs.

Pour sa part, Hart, qui est âgé de 20 ans, a un dossier de 3-5-1 en neuf rencontres pour les Flyers.