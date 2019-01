CHARLOTTETOWN — Tyler Hinam et Félix Bibeau ont marqué en tirs de barrage et les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu raison des Islanders de Charlottetown 5-4, samedi soir, au Eastlink Centre.

Hinam a propulsé les Huskies en avant lors de la première vague et Bibeau a inscrit le deuxième but des siens lors de la deuxième ronde. Samuel Harvey a stoppé la tentative de Thomas Casey pour confirmer la victoire des siens.

Les Huskies, la meilleure équipe de la LHJMQ, ont effacé un retard de deux buts pour signer une quatrième victoire consécutive. Ils détiennent six points d’avance sur les Voltigeurs de Drummondville au sommet de l’Association Ouest.

Alex Beaucage s’est signalé grâce à une récolte de deux buts et une assistance. Rafaël Harvey-Pinard et Louis-Filip Côté ont aussi touché la cible pour les Huskies.

Lukas Cormier, à deux reprises, Liam Peyton et Daniel Hardie ont trouvé le fond du filet pour les Islanders, qui ont subi un deuxième revers de suite.

Harvey a ajouté la victoire à sa fiche après être venu en relève à Zachary Emond. Le vétéran des Huskies n’a rien donné en 17 lancers. Matthew Welsh a repoussé 28 tirs dans la défaite.

Olympiques 1 – Drakkar 2

Ivan Chekhovich a préparé les deux buts des siens et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Olympiques de Gatineau 2-1.

Grâce à ses deux mentions d’aide, Chekhovich a maintenant obtenu 73 points cette saison. Le Russe de 20 ans occupe le premier rang des pointeurs de la LHJMQ, trois points devant l’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Peter Abbandonato.

Gabriel Fortier a ouvert le pointage en deuxième période et un peu plus de deux minutes plus tard, Yaroslav Alexeyev a doublé l’avance du Drakkar lors d’un avantage numérique.

Metis Roelens a répliqué pour les Olympiques, au troisième engagement, mais l’équipe n’a pu remporter un troisième match de suite.

À son troisième départ avec le Drakkar, Alex D’Orio a réalisé 25 arrêts et il n’a toujours pas connu la défaite avec sa nouvelle équipe. Creed Jones a très bien fait devant la cage des Olympiques, bloquant 36 rondelles.

Tigres 2 – Océanic 0

Tristan Côté-Cazenave a été parfait devant 42 lancers et les Tigres de Victoriaville ont blanchi l’Océanic de Rimouski 2-0.

Côté-Cazenave n’avait pas gagné depuis le 28 décembre et il a signé un premier jeu blanc cette saison. Il avait perdu ses trois derniers départs contre l’Océanic.

Olivier Mathieu et Egor Serdyuk ont enfilé l’aiguille pour les Tigres, qui ont mis fin à une longue série de six défaites.

L’Océanic n’avait pas connu la défaite à ses trois dernières sorties. Les hommes de Serge Beausoleil avaient également décoché plus de 40 tirs la veille, mais dans une cause gagnante contre le Phoenix de Sherbrooke.

Tristan Bérubé a alloué deux buts en 15 lancers pour l’équipe locale.

Screaming Eagles 4 – Cataractes 1

Mitchell Balmas a fait mouche à deux reprises pour permettre aux Screaming Eagles du Cap-Breton de défaire les Cataractes de Shawinigan 4-1.

Les Screaming Eagles ont ainsi récolté une troisième victoire consécutive.

Olivier Bourret et Shaun Miller ont eux aussi fait bouger les cordages, alors que Kevin Mandolese a repoussé 21 lancers du côté du Cap-Breton.

Vincent Senez a répliqué du côté des Cataractes, qui ont encaissé un huitième revers — dont sept en temps réglementaire — à leurs 10 dernières rencontres. Justin Blanchette a pour sa part réalisé 25 arrêts dans la défaite.

Foreurs 0 – Saguenéens 7

Vladislav Kotkov a récolté deux buts et une mention d’assistance, guidant les Saguenéens de Chicoutimi vers une victoire facile de 7-0 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Kotkov a amassé au moins un point dans un quatrième match de suite et il a fait bouger les cordages lors d’une troisième partie consécutive.

Michael Pellerin, Xavier Labrecque, Christophe Farmer, Jérémy Groleau et Samuel Houde ont tous trouvé le fond du filet pour la formation de Chicoutimi, qui a mis fin à une séquence de deux revers.

Les Foreurs ont perdu pour une troisième fois de suite.

Le gardien des Saguenéens Alexis Shank a réussi un troisième blanchissage cette saison grâce à 22 arrêts. Jonathan Lemieux a amorcé la rencontre pour les Foreurs et il a cédé six fois en 25 lancers avant de céder sa place à Mathieu Marquis, qui a donné un but en sept tirs.

Sea Dogs 5 – Titan 1

Maxim Cajkovic a amassé deux buts et deux aides, permettant aux Sea Dogs de Saint-Jean de triompher 5-1 contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Cajkovic, un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a obtenu sept points au cours de ses trois dernières sorties.

Outre Cajkovic, William Poirier, Nicholas Deakin-Poot et Charlie DesRoches ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sea Dogs, qui ont gagné trois matchs consécutifs pour une première fois cette saison.

Mathieu Desgagnés a inscrit l’unique but du Titan, qui occupe le dernier rang du circuit Courteau.

Mikhail Denisov a eu son mot à dire dans cette victoire des Sea Dogs, lui qui a stoppé 37 rondelles. Mark Grametbauer a permis quatre buts en 22 tirs et Tyriq Outen s’est amené en relève pour le Titan. Outen a effectué sept arrêts.