TORONTO — David Pastrnak a inscrit le but vainqueur au deuxième engagement et les Bruins de Boston ont battu les Maple Leafs de Toronto 3-2, samedi soir.

Sean Kuraly a récolté un but et deux mentions d’aide et David Krejci a également fait mouche pour les Bruins (26-15-4), qui ont éliminé les Maple Leafs au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière.

Tuukka Rask a réalisé 30 arrêts pour la formation de Boston, qui se sont approché à deux points des Maple Leafs dans la section Atlantique.

Mitch Marner et Andreas Johnsson ont répliqué pour les Maple Leafs (28-14-2), qui trônent au premier rang de leur section. Michael Hutchinson a bloqué 26 tirs.

Les Bruins ont ainsi remporté la série entre les deux équipes 3-1.