WINNIPEG — Daniel Audette a fait bouger les cordages à deux reprises en temps réglementaire et il a mené le Rocket de Laval vers un gain de 6-5 sur le Moose du Manitoba, samedi soir, en déjouant Eric Comrie en tirs de barrage.

Audette a freiné et a battu Comrie d’un tir des poignets du côté droit, inscrivant le seul but en fusillade. Il a d’abord profité de deux avantages numérique pour niveler la marque 2-2 en première période et faire 4-4 au troisième engagement. Il s’est également fait complice du premier but des siens en première période.

Antoine Waked a récolté un but — en désavantage numérique — et une mention d’aide. Alex Belzile, en supériorité numérique et Nikita Jevpalovs ont également sonné la charge du côté du Rocket, qui a récolté deux points importants au classement pour poursuivre la course aux séries éliminatoires.

Charlie Lindgren a repoussé 29 des 34 lancers dirigés vers lui et s’est imposé en prolongation, notamment devant Logan Shaw, pour mener la troupe de Joël Bouchard vers la victoire.

Marko Dano a remis les compteurs à zéro alors qu’il restait 4:10 à écouler au tableau indicateur, forçant la tenue d’une période de prolongation. Sur la séquence, Dano s’est débarrassé de Cale Fleury avant de rediriger un tir de JC Lipon derrière Lindgren.

Michael Spacek et Jansen Harkins ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide, alors que Logan Stanley et Brent Pedersen ont eux aussi trouvé le fond du filet.

Comrie a réalisé 31 arrêts dans une cause perdante. Le gardien du Moose a effectué quelques arrêts-clés au cours de la période de prolongation pour poursuivre la lutte coriace.