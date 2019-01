LOS ANGELES — Jonathan Quick a bloqué 38 tirs pour mettre la main sur sa 301e victoire en carrière et les Kings de Los Angeles ont mis un terme à la séquence de six victoires des Penguins de Pittsburgh en l’emportant 5-2, samedi soir.

Quick a rejoint Mike Richter au quatrième rang du plus grand nombre de victoires pour un gardien américain, atteignant le plateau après 577 matchs. L’ancien gardien des Rangers avait atteint cette marque à sa 666e partie.

Jeff Carter a inscrit un but en plus de récolter deux mentions d’aide et Anze Kopitar a fait mouche deux fois pour les Kings, qui avaient perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Jake Guentzel a fait bouger les cordages en désavantage numérique et en avantage numérique, alors que Casey DeSmith a réalisé 20 arrêts pour les Penguins, qui ont encaissé un deuxième revers seulement en 12 affrontements.