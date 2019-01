WASHINGTON — Serge Ibaka a réussi un panier de trois points avec 15 secondes à écouler en deuxième prolongation, aidant les Raptors de Toronto à venir à bout des Wizards de Washington 140-138, dimanche.

Les Raptors ont laissé filer une avance de 23 points contre de tenaces joueurs des Wizards, qui n’ont pas mené dans le match avant les premiers instants de la deuxième prolongation.

Les Raptors menaient 51-28 avec quatre minutes à jouer en première demie et 96-79 avec 57 secondes à faire au troisième quart.

Kawhi Leonard a amassé 41 points et 11 rebonds. Il a inscrit 13 points de suite, échelonnés lors du quatrième quart et la première prolongation. Les Raptors ont raté sept de leurs neuf tirs en deuxième prolongation et ils n’ont pas marqué avant la quatrième minute de jeu. Les Wizards n’ont toutefois pas été en mesure d’accentuer leur avance à plus de trois points.

Pascal Siakam a ajouté 24 points et 19 rebonds, un sommet en carrière, pour la formation de Toronto.

Bradley Beal a réussi son deuxième triple-double de la saison pour les Wizards, récoltant 43 points, 15 rebonds et 10 aides. Son lancer de trois points avec 20,4 secondes à jouer au quatrième quart a forcé la tenue d’une prolongation. Il a refait le coup avec 6,8 secondes à écouler lors de la première période supplémentaire.

Otto Porter a obtenu 27 points pour les Wizards tandis que Trevor Ariza a amassé 23 points, 10 assistances et neuf rebonds.